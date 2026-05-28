'Flags' (1987). As bandeiras dos Estados Unidos são recorrentes na obra de Jasper Johns.
'Flags' (1987). As bandeiras dos Estados Unidos são recorrentes na obra de Jasper Johns.
Cultura

Jasper Johns. Precursor da ‘Pop Art’ em retrospetiva no Guggenheim de Bilbau

A exposição 'Jasper Johns: Night Driver' mostra a trajetória de um dos artistas de referência da segunda metade do século XX. É possível ver obras marcantes dos anos 1950, com bandeiras, alvos e mapas, assim como a sua produção ao longo das décadas seguintes, até ao último quadro que pintou, em 2020.
Publicado a
Loading content, please wait...
Arte Contemporânea
edição impressa
Museu Guggenheim de Bilbau
Jasper Johns
Diário de Notícias
www.dn.pt