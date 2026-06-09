Maria Grazia Calandrone esteve em Lisboa para a Noite da Literatura Europeia.
Maria Grazia Calandrone esteve em Lisboa para a Noite da Literatura Europeia.FOTO: Leonardo Negrão
Cultura

“Já tinha escrito um livro sobre a minha mãe adotiva. Nunca pensei em escrever outro livro sobre outra mãe”

Em 'Escrito com Sangue na Água', Maria Grazia Calandrone conta a história de Lucia Galante, a mãe que a abandonou aos oito meses num jardim de Roma, antes de se suicidar juntamente com o companheiro. Um amor proibido e a breve vida de uma mulher que recusou vergar-se às convenções da época reconstituídos e contados pela sua filha 56 anos depois.
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