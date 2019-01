Pergaminho medieval que esteve à venda no OLX já é da Torre do Tombo

"A aquisição já está concretizada", confirmou ao Público o diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT) Silvestre Lacerda, referindo-se ao pergaminho do século XIV, um dos três que mostram a escritura da entrega do Castelo de Lisboa ao Conde de Barcelos, e que foi notícia por ter estado à venda no site de classificados OLX.

O ANTT pagou, aliás, o preço que era pedido pelo vendedor particular no OLX: 750 euros. Antes de ser adquirido pela Torre do Tombo, que logo em novembro, quando o caso insólito foi revelado, manifestou interesse na compra, o pergaminho foi apreendido no Porto pela Polícia Judiciária.

"Dada a importância e valor inestimável do documento, e lograda que foi a tentativa de compra por parte do Arquivo Nacional, esta instituição comunicou o seu eventual descaminho da legítima tutela do Estado, dando origem a investigação por parte da Polícia Judiciária", salientava então a PJ.

A Torre do Tombo preservou os documentos da Administração Régia, da Casa Real e de instituições ou particulares a seu pedido, pelo que a conservação deste pergaminho, um documento da Administração Régia, caberia ao Arquivo Nacional. O pergaminho foi então alvo de perícia, no sentido de comprovar a sua autenticidade.

Silvestre Lacerda considerou ainda ao Público que este pergaminho de 1383 irá "enriquecer o património arquivístico nacional".