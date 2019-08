Nova versão de "O Rei Leão" é o filme de maior bilheteira da história da animação

De acordo com os dados disponibilizados hoje pelo portal Box Office Mojo, o remake de O Rei Leão contabiliza já 1 337 milhões de dólares (1 191 milhões de euros), um valor que supera o recorde até agora detido pelo filme Frozen (2013), com 1 276 milhões de dólares (1137 milhões de euros).

As contas referem-se a valores absolutos de bilheteira e não levam em conta a variação do preços com o passar do tempo.

Este feito histórico surge cercado de alguma confusão, já que, em toda a campanha promocional do filme, a Disney tem evitado defini-lo como filme de animação, designando-o como um filme de "ação real". Esta estratégia pretende sublinhar a incrível tecnologia hiper-realista que o diretor Jon Favreau usou num filme que quase parece ser um documentário quando, na verdade, foi criado por computador a partir do nada. Das centenas de planos que compõem O Rei Leão, há apenas uma que não foi desenhada digitalmente: a imagem de uma aurora na savana africana com a qual a longa-metragem começa.

Só que agora, enquanto alguns sites especializados em cinema afirmam que O Rei Leão é o filme de animação de sempre, a Disney está a hesitar em fazer essa afirmação.

"A tecnologia é uma forma de magia. Para nós, tornar O Rei Leão tão interessante e visualmente interessante quanto possível, com todas essas tecnologias que as pessoas ainda não viram até agora ... cria emoção", disse à Efe o realizador, Jon Favreau, em julho. No entanto, uma parte significativa da imprensa especializada criticou esta tecnologia hiper-realista por ter limitado a expressividade e encenação do filme, especialmente quando comparado com a imaginação visual do original O Rei Leão de 1994.

Categorias e discussões tecnológicas à parte, O Rei Leão é um dos grandes fenómenos cinematográficos de 2019 e, ao fim de apenas quatro semanas desde a estreia, já é o segundo campeão de bilheteira do ano. À frente de O Rei Leão está apenas The Avengers: Endgame (2019), outra proposta da Disney e que recentemente se tornou, com 2 795,5 milhões de dólares, o filme de maior bilheteira de todos os tempos (sem contar a inflação), a superar os 2 789,7 milhões do Avatar (2009).

O novo O Rei Leão recria o confronto épico e emocionante entre o leão Simba e seu tio malvado Scar, e para a sua dobragem contou com artistas como Donald Glover, Beyoncé ou Chiwetel Ejiofor.