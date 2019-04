"Vingadores: Endgame" bate todos os recordes

Com uma receita de bilheteira de cerca de 1,2 mil milhões de dólares (1,1 milhões de euros) no mundo inteiro no primeiro fim de semana de exibição, o filme Vingadores: Endgame teve a melhor estreia de sempre na história do cinema: é o primeiro filme a ultrapassar a barreira dos mil milhões de dólares na abertura.

Apesar de ter 161 minutos de duração, o filme de Joe e Anthony Russo superou todas as expetativas da Marvel. Para se ter uma ideia, o segundo lugar nesta tabela é ocupada pelo anterior filme da saga, Vingadores: Infinity War, que conseguiu apenas 640 milhões de dólares (573 milhões de euros) no fim de semana de estreia no ano passado.

Mas houve mais recordes que caíram este fim de semana.

Endgame teve a melhor estreia de sempre no mercado americano com uma receita de 350 milhões de dólares (314 milhões de euros) (Infinity War tinha feito 258 milhões de dólares, ou seja, 231 milhões de euros).

E foi, também, o filme com a melhor abertura no resto do mundo, com uma receita de 859 milhões de dólares (770 milhões de euros) . O filme que se segue nesta lista é Velocidade Furiosa 8 (de 2017).

Grande parte deste sucesso deve-se ao facto de Avengers: Endgame ter estreado na quarta-feira à noite em 21 países, entre os quais a China. O filme conseguiu uma receita de bilheteira de 330,5 milhões de dólares lá (296 milhões de euros), conquistando, obviamente, o título de melhor estreia de sempre no país.

"Estamos a assistir a um momento monumental na história do cinema - e o mundo inteiro está a ter esta experiência em conjunto", comentou Shawn Robbins, analista do site Boxoffice.com.