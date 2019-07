Morreu, aos 74 anos, o historiador António Manuel Hespanha

"Dizia-se que os portugueses enfraqueceram no Oriente porque o sangue se abastardou"

O académico António Hespanha, professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, morreu esta segunda-feira, na Fundação Champalimaud, na sequência de um cancro no colón, confirmou ao Público a filha.

Jurista de formação, pela Universidade de Coimbra, António Hespanha, investigou as práticas jurídicas e publicou vários livros dedicados à História do Direito, nomeadamente no Antigo Regime, antes das revoluções liberais.

A sua obra teve "grande impacto na Alemanha, Europa do Sul e América Latina", notou o politólogo António Costa Pinta na sua página do Facebook, lamentando a perda do historiador.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Estava a discutir com ele a tradução do seu ultimo livro em inglês", acrescentou Costa Pinto. A obra em causa, Filhos da Terra - Identidades Mestiças nos Confins da Expansão Portuguesa, foi publicada em fevereiro deste ano pela Tinta da China.

Entrevistado pelo DN, em fevereiro, António Hespanha era crítico da forma como se vê o país: "Esta ideia de que Portugal é o sítio mais bonito, mais amável, mais doce, afeta os comportamentos, quase exigindo que os estrangeiros nos agradeçam e desculpem todo o nosso desleixo e incompetência. Mas embala também a história num carreirinho de banalidades amáveis."

António Hespanha foi diretor-geral do Ensino Superior, inspetor do Ministério da Educação, assistente da Faculdade de Direito de Lisboa e professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.