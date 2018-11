Idris Elba eleito o homem mais sexy do mundo. "A minha mãe vai ficar muito orgulhosa"

Tweets de Idris Elba adensam mistério em redor do novo James Bond

"Estou muito, muito feliz. A minha mãe vai ficar muito orgulhosa". Foi esta a reação de Idris Elba, de 46 anos, ao saber que foi eleito pela revista People como o homem mais sexy de 2018.

O anúncio foi feito no The Tonight Show de Jimmy Fallon, na noite de segunda-feira, onde o ator britânico, numa ligação feita em direto a Londres, não escondeu a satisfação pela escolha da revista norte-americana. "É uma honra".

Idris Elba ficou incrédulo quando a revista People o contactou para lhe dar a novidade. "A sério? Olhei para o espelho e vi-me. Pensei: 'sim, estás mais ou menos sensual hoje'. Mas para ser honesto, foi um sentimento bom, uma boa surpresa. Foi bom para o ego, de certeza", declarou.

Conhecido pela série "Luther", pela qual ganhou um Globo de Ouro, o ator que protagonizou "Mandela, Longa Caminhada para a Liberdade" e "Thor" é o 33º a ser eleito o homem mais sexy para a revista norte-americana, que anteriormente já tinha distinguido Chris Hemsworth, Adam Levine, George Clooney, Channing Tatum e Denzel Washington, entre outros.

Alvo de chacota quando era mais novo

Filho de imigrantes africanos, o homem mais sexy do mundo recordou, em entrevista à revista norte-americana, como foi a sua infância em Londres. Elba lembrou a educação rígida que teve como filho único. "Era muito alto e magro", disse o ator britânico que praticou várias modalidades desportivas, como basquetebol, râguebi e futebol.

Quando era mais novo, admite, chegou a ser alvo de chacota. A razão? "O meu nome era Idrissa Akuna Elba, ok?", explicou. Mas à medida que foi crescendo tornou-se "o rapaz mais popular do bairro". "Deixei crescer o bigode, tinha alguns músculos". E agora é nada mais nada menos que o homem mais sexy do planeta e apontado como o próximo James Bond.

Além da representação, Elba aposta no mundo da moda e da música. Pai de uma menina, Isan, de 16 anos, e de um rapaz, Winston, de 4 anos, o ator assina uma coleção de roupa e atua como DJ Big Driis.