Ellen DeGeneres recorda abusos sexuais do "homem mau" com quem a mãe se casou

Ellen DeGeneres foi abusada "por um homem mau", com quem a mãe, Betty DeGeneres, se casou. A apresentador falou pela primeira vez sobre a experiência traumática que viveu na infância e adolescência no programa My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman na Netflix.

Segundo Ellen, logo depois de a mãe se ter casado com o tal "homem mau", foi diagnosticada com cancro da mama e teve que se submeter a uma cirurgia para retirar os seios e que o padrasto se aproveitou disso. DeGeneres contou que uma vez, quando a sua mãe estava fora da cidade, o padrasto alegou que "tinha sentido um caroço no seio e que precisava de sentir os seios" dela para saber se era normal: "Conseguiu convencer-me de que precisava de sentir os meus seios e tentou fazê-lo de novo, e noutra altura..."

Os episódios de abuso sucederam-se, mas ela não quis dizer à mãe "porque estava a tentar protegê-la e sabia que isto iria arruinar a sua felicidade". Ao mesmo tempo que sentiu "raiva" de si mesma por não ter conseguido enfrentar a situação: "Estava muito fraca - tinha uns 15/16 anos."

Agora decidiu quebrar o silêncio. "É uma história realmente horrível e a única razão pela qual entro em detalhes é porque quero que outras raparigas nunca deixem alguém fazer-lhes o mesmo (...) Devia ter-me protegido a mim e não lhe contei durante alguns anos, até que lhe disse. Ela não acreditou em mim e ficou com ele, até que finalmente o deixou", contou a apresentadora The Ellen DeGeneres Show.

Para Ellen está na hora de as vítimas terem voz e poder. E espera poder ajudar outras pessoas que estejam a passar por situações semelhantes a enfrentarem a situação e a contarem mesmo que não acreditem nelas, como aconteceu com ela e a mãe: "Nós [mulheres] sentimos que não somos dignas, ou temos medo de ter voz, e temos medo de dizer não. Essa é a única razão pela qual acho importante falar sobre isto porque há tantas raparigas jovens e não importa quantos anos tens. Quando vejo pessoas a falar, especialmente agora, irrita-me quando não acreditam nas vítimas, porque nós não inventamos as coisas."

A apresentadora falou depois da sua pessoal, da representação e apresentação do The Ellen DeGeneres Show.