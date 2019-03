Conan Osíris: "Se calhar as pessoas precisaram de tempo para digerir"

Era o grande favorito do público e esse favoritismo acabou por se confirmar: Conan Osíris é o grande vencedor do Festival da Canção 2019. Telemóveis é a música que se vai ouvir em português em maio em Israel. Teve até mais pontos que Salvador Sobral, grande vencedor da Eurovisão em 2017.

Ainda meio atordoado, Conan Osíris entra na sala de imprensa para falar ao jornalistas depois de ter vencido o Festival da Canção, programa que, confessa, só viu duas vezes - os dois últimos. "Vi vídeos no YouTube" e tem uma surpresa, a sua música favorita: "Menina" cantada por Tonicha em 1971. "Cantei essa música e as pessoas não perceberam. Eu não estava a gozar, para mim aquilo é mesmo bom."

Desconcertante, Conan começa logo por pedir desculpa, mal chega à sala de imprensa. "Logo eu que não sei falar", justifica-se. Sobre a atuação diz apenas que não sabe ainda se vai mudar alguma coisa para Israel, em maio, e, acrescenta que não vai explicar os adereços (uma máscara e, esta noite, uns anéis a fazer lembrar garras). "Never will (nunca o farei)", responde, para logo desafiar: "Estou à espera que vocês descubram."

Novato nestas andanças festivaleiras, elogiou o espírito de entreajuda e amizade que reinou entre os intérpretes. "Todos se ajudavam e tentavam que cada um fosse melhor. Não senti rivalidade nenhuma."

Numa curta conferência de imprensa houve ainda tempo para falar da incompreensão do público. Apesar de ter sido o mais votado pelo público logo na primeira semifinal, a atuação de Tiago Miranda, de 29 anos, foi muito criticada nas redes sociais. "Se calhar as pessoas não me conheciam e precisaram de tempo para me digerir e agora já percebem, não sei. Pode ter sido isso." Sobre o facto de ter sofrido dessa mesma incompreensão quando era jovem, devido ao seu estilo alternativo, Conan admite que talvez se tenha passado o mesmo e, assegura, que hoje está satisfeito consigo mesmo.

Favorito lá fora

Desde que fez a sua atuação na primeira semifinal que Conan Osiris chamou a atenção dos fãs da Eurovisão lá fora. Entre os mais entusiásticos estiveram William e Deban do site Wiwibloggs (um dos mais influentes sites para os seguidores da Eurovisão) quando viram a performance de Conan.

"Só tive ideia que lá fora estava a ser falado quando vi aquele rapaz a reagir à minha atuação na semifinal. E ele reagiu como eu reajo quando gosto de alguma coisa coisa, e então pensei: 'está correto, agora acredito'".

Antes de ser escolhido o vencedor do Festival da Canção Portugal estava em 11º lugar nas apostas para vencer a Eurovisão. Menos de uma hora depois de conhecido o nome vencedor, está em 9º lugar.