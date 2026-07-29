Ibrahim Maalouf volta a Lisboa em junho de 2027 com digressão que celebra duas décadas de carreira

A digressão 20 Years of Live! de Ibrahim Maalouf vai passar por Lisboa no dia 4 de junho de 2027, no Campo Pequeno. O espetáculo celebra duas décadas de carreira do músico franco-libanês e "revisita os momentos mais marcantes do seu percurso, cruzando jazz, música do mundo, pop e improvisação numa experiência ao vivo de enorme intensidade", avança a promotora do espetáculo em comunicado.Será um regresso de Maalouf à capital portuguesa e ao palco do Sagres Campo Pequeno, e mais uma oportunidade para ouvir a sua música, que cruza jazz, música do mundo, influências orientais, pop e improvisação.O trompetista apresentou no dia 4 de abril deste ano, no Coliseu dos Recreios, o espetáculo Trumpets of Michel-Ange (T.O.M.A).Ibrahim Maalouf tem vinte álbuns editados, mais de um milhão de discos vendidos, foi nomeado duas vezes para os prémios Grammy e já foi premiado várias vezes em França.20 Years of Live!, diz a promotora, é "um espetáculo intenso, vibrante e imersivo que reúne alguns dos momentos mais marcantes do percurso de Ibrahim Maalouf e evidencia a extraordinária energia que fez dele uma referência incontornável da música ao vivo".Os bilhetes estão à venda a partir de amanhã, dia 31 de julho..Ciclo de Música Brasileira traz Oswaldo Amorim e convidados a Lisboa, Almada e Barreiro nesta semana.Gilberto Gil volta a Lisboa com espetáculo sinfônico no Coliseu dos Recreios em outubro