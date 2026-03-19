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Cultura

'Histórias do Vale Bom'. O gosto documental de José Luis Guerín

Autor de uma obra plural, José Luis Guerín interessa-se agora por um bairro da periferia de Barcelona: 'Histórias do Vale Bom' é um belo exercício documental, alheio aos lugares-comuns televisivos.
João Lopes
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