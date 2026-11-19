Ao longo das duas últimas décadas, o poder de produção, difusão e marketing dos filmes de super-heróis, em particular os que foram feitos com chancela da Marvel, criou uma “esquizofrenia” industrial e comercial. Na prática, mesmo quando os factos desmentiam tal esquematismo, o mercado funcionava como uma montra saturada de blockbusters, sendo os outros títulos relegados para uma existência descartável, a definhar silenciosamente nas plataformas de streaming. Hollywood foi, assim, desvalorizando os filmes “médios”, quer dizer, sem a ambição de acumular receitas de muitos milhões no primeiro fim de semana de exibição. Pois bem, apesar desse contexto tão agressivo, tais filmes não desapareceram — aí está um sugestivo exemplo, Heartland, ironicamente produzido e lançado pela Netflix.Que Heartland conte com a contribuição, no papel central de Misty Jones, de uma atriz com o prestígio artístico e o poder simbólico de Jessica Chastain (para lá do prodigioso talento), eis um sinal a ter em conta. Na verdade, ainda que haja pelo menos duas gerações de espetadores (des)educados para encarar o cinema como uma feira de proezas tecnológicas, faz sentido continuar a acreditar que os melhores efeitos especiais são os atores e as atrizes — a dimensão humana do cinema.Escrito e realizado por Shana Feste (nascida em Los Angeles, em 1976), Heartland representa, de facto, o regresso ao “coração de uma terra” cuja história e mitologia se confundem com a tradição da música country. Ou seja, a cidade de Nashville, capital do estado do Tennessee, muitas vezes celebrada como cenário ideal, ou idealizado, das mais variadas atribulações humanas — para nos ficarmos pelo exemplo mais óbvio, lembremos o admirável Nashville (1975), de Robert Altman, afinal uma subtil parábola política sobre uma América à deriva no interior da sua própria história.Em Heartland, Nashville continua a ser o coração da country, mas surge como um lugar assombrado pelas memórias da personagem assumida por Chastain. De facto, na vida atual de Misty Jones, Nashville limita-se a ser o passado de que ela se afastou por razões mais ou menos ocultas, porventura inquietantes. Se aceita sair da sua existência quase secreta no estado da Georgia, isso deve-se à insistência com que o irmão lhe pede para encontrar a sua filha, Charlie Heart (interpretada pela cantora country Carter Faith) desaparecida há alguns dias... Charlie é uma figura muito popular da música country, tal como Misty o foi noutros tempos — o certo é que, para lá da cumplicidade musical, há qualquer coisa de imponderável que liga os seus destinos. .Memórias do “noir”O argumento de Feste envolve Misty numa teia de pistas e personagens que, apesar de resolvida de forma algo “apressada” na meia hora final, consegue uma proeza assinalável. A saber: aquilo que poderia parecer um policial pontuado por música country (incluindo algumas canções interpretadas pela própria Chastain), acaba por funcionar como uma intriga capaz de transfigurar a herança narrativa de um certo cinema “noir” em que, quase sempre, a personagem central era masculina.Nesta perspetiva, podemos caracterizar Heartland como um exercício de nostalgia cinéfila, mas não de cópia mecânica. Há nesta Nashville uma galeria de fantasmas que não se revelam, a não ser através dos gestos mais bruscos, ou apenas minimalistas, das personagens — a excelente direção fotográfica de Khalid Mohtaseb lança luz, literalmente, sobre os seus mistérios.