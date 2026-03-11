Há mais duas datas extra no regresso de Bryan Adams a Portugal

A digressão europeia de Bryan Adams vai ter dois novos concertos na passagem por Portugal, a 18 de novembro, na Super Bock Arena, no Porto, e a 21, do mesmo mês, na Meo Arena, em Lisboa.Estas duas datas somam-se às já anunciadas anteriormente pela promotora Live Nation, a 17 e 20 de novembro.O músico canadiano regressa este ano ao nosso país com a digressão europeia “Roll with the Punches”, nome do álbum lançado em agosto do ano passado.Além de Portugal, Bryan Adams vai subir ao palco de vários países europeus a partir de setembro, mês em que começa a digressão pelo velho continente com um concerto na Letónia. Passa depois pela Alemanha, Países Baixos, Bélgica, Espanha, Suíça, Itália, França, Dinamarca, Polónia, Eslovénia, República Checa, Áustria, Hungria e Roménia e termina esta série de espetáculos na Grécia. Os bilhetes para os concertos no Porto e em Lisboa estão à venda. Pode consultar os preços aqui..Bryan Adams marca concertos para Porto e Lisboa em novembro