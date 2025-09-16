Há novidades no Festival da Canção. Já pode votar para escolher um concorrente

A próxima edição do Festival da Canção traz novidades, entre elas a participação de um concorrente convidado pelo vencedor do ano anterior e a existência de uma prova de acesso. E esta terça-feira, 16 de setembro, está aberta a votação para escolher um dos concorrentes.A RTP decidiu este ano realizar uma prova de acesso, à qual se candidataram concorrentes vindos de escolas especializadas no ensino de música, estudantes nas áreas da composição, criação e produção musical. Entre estes candidatos, cinco já foram selecionados por um juri e, a partir desta terça-feira, estão sujeitos à apreciação do público. Assim, pode ir ao site oficial do Festival da Canção, ouvir as propostas destes cinco finalistas (um tema original e uma outra canção à escolha) e votar naquele que prefere. Um deles, o mais votado até 30 de setembro, irá participar na iniciativa.Quem também terá passaporte direto para o Festival da Canção é alguém que será convidado pelos NAPA, os vencedores da edição de 2025.Além destes, mantém-se também o acesso através da Livre Submissão de Canções, disponível para qualquer pessoa residente em Portugal ou portuguesa no estrangeiro até 31 de outubro.Os restantes concorrentes serão selecionados através dos convites da RTP a oito autores, que poderão interpretar as suas próprias canções ou convidar intérpretes.Serão, assim, no total, 16 os concorrentes do Festival da Canção 2026.O anúncio destas novidades acontece numa altura de forte contestação à presença de Israel no evento, o que motivou esta terça-feira a decisão da televisão pública espanhola de boicote caso essa presença se verifique..Espanha não irá ao Festival Eurovisão da Canção em 2026 caso Israel participe. Segundo avançou fonte oficial da RTP à rádio TSF, a televisão pública portuguesa vai discutir, na próxima semana, mais precisamente na quinta-feira, com a União Europeia de Radiodifusão (EBU) a participação de Portugal na Eurovisão..NAPA vencem Festival da Canção e vão representar Portugal na Eurovisão