Guilherme d'Oliveira Martins
Guilherme d'Oliveira MartinsREINALDO RODRIGUES
Cultura

Guilherme d’Oliveira Martins: “Foi António Alçada Baptista que apresentou Mário Soares a Edgar Morin”

Guilherme d’Oliveira Martins fala do livro 'O Esplendor das Amizades - A Experiência Portuguesa de Edgar Morin' que homenageia a amizade do pensador francês ao diretor da revista 'O Tempo e o Modo'.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Guilherme d'Oliveira Martins
edição impressa
Edgar Morin
António Alçada Baptista
O Tempo e o Modo

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt