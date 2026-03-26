Governo atribui Medalha de Mérito Cultural a Simone de Oliveira no Dia Mundial do Teatro
FOTO: PEDRO ROCHA
Cultura

Governo atribui Medalha de Mérito Cultural a Simone de Oliveira no Dia Mundial do Teatro

A cerimónia será realizada esta sexta-feira na Casa do Artista, em Lisboa.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Governo vai distinguir a cantora e atriz Simone de Oliveira com a Medalha de Mérito Cultural, numa cerimónia a realizar na sexta-feira, 27 de março, Dia Mundial do Teatro, na Casa do Artista, em Lisboa.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, afirmou que “a carreira de Simone de Oliveira é feita de emoção, intensidade e verdade”.

“Soube interpretar como poucos: dar corpo às canções, dar voz às histórias e transformar o palco num espaço onde a arte se aproxima das pessoas. A sua obra é um legado vivo — continuará a inspirar artistas e públicos por muitos anos”, acrescentou a governante.

Com a atribuição da Medalha de Mérito Cultural, o Governo “homenageia não apenas a cantora ou a atriz, mas a intérprete cujo percurso ultrapassa largamente a soma das suas canções, espetáculos ou personagens”, sublinhou o ministério.

Em 1969, Simone de Oliveira ganhou pela segunda vez o Festival RTP da Canção com “Desfolhada Portuguesa”, com a qual representou Portugal no Festival da Eurovisão, em Madrid.

Embora tenha um repertório com mais de 400 canções, Simone de Oliveira será sempre recordada como a mulher que, em 1969, em pleno Estado Novo, cantou na televisão que “quem faz um filho, fá-lo por gosto”.

No final desse ano perdeu a voz. Simone de Oliveira fez então jornalismo, rádio, locução de continuidade e apresentou um concurso Miss Portugal e espetáculos no Casino Peninsular da Figueira da Foz.

A intérprete de “Sol de inverno”, entretanto, recuperou a voz, gravou um disco com temas de autoria de José Cid, e em 1973 voltou a concorrer ao Festival RTP com “Apenas o meu povo”, conquistando o Prémio de Interpretação.

Em 2022, foi condecorada com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Governo
Dia Mundial do Teatro
Simone de Oliveira
medalha de mérito

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt