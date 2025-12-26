Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Helena Mesquita com o professor Lu e a professora Wang em Lisboa.
Helena Mesquita com o professor Lu e a professora Wang em Lisboa. Foto: REINALDO RODRIGUES
Ganhar prémio na China depois de ida e volta Gouveia-Lisboa todos os sábados para aprender chinês

Helena Mesquita, professora reformada de Inglês e Português, é uma apaixonada pela língua e culturas chinesas. Paixão que lhe dava energia para fazer mais de 600 quilómetros para ir às aulas.
Leonídio Paulo Ferreira
