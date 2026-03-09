Gaetano Sabatini:“A fama de Vannicelli pela Batalha das Linhas de Elvas foi muito além de Portugal”
Cultura

Gaetano Sabatini:“A fama de Vannicelli pela Batalha das Linhas de Elvas foi muito além de Portugal”

Professor na Università degli Studi Roma Tre, Gaetano Sabatini esteve em Lisboa para participar, na embaixada de Itália, na sessão de encerramento do 14.º Ciclo de Conferências Luso-Italianas, onde falou de uma figura militar do século XVII que une a história dos dois países.
Publicado a
Loading content, please wait...
Cultura
História
Itália
Restauração
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt