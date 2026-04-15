'Fuori'. Realismo e tragédia
Cultura

'Fuori'. Realismo e tragédia

Para fazer um retrato de Goliarda Sapienza, Mario Martone transfigura a herança da sua escrita — os atores, sobretudo as atrizes, são a fundamental matéria humana do seu filme.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
estreias da semana
As estreias da semana

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt