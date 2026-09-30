'Fuck the Polis'. Cinco personagens à procura da beleza perdida 

O mais recente filme de Rita Azevedo Gomes, Fuck the Polis, chega amanhã às salas de cinema. Distinguido com o Grande Prémio do Festival Internacional de Marselha de 2025, integrou no mesmo ano a programação do Doclisboa. O enigma do título não será uma “chave” de leitura do que quer que seja, mas justifica um breve esclarecimento, quanto mais não seja para sublinhar o seu laconismo.

Trata-se, de facto, de um trocadilho com Fuck tha Police, título de uma canção do grupo de hip hop N.W.A., incluída no álbum Straight Outta Compton (1989). Na origem, a expressão envolve algum tipo de desafio às forças da autoridade, desafio que se transfigura em insólita ironia através do uso da palavra “polis” — ou seja, cidade, em grego. Surgiu inscrita num graffiti, algures numa cidade da Grécia, e serviu também de título a um livro de poesia de João Miguel Fernandes Jorge (Relógio d’Água, 2018). Por fim, este círculo de referências encerra-se, abrindo-se para o seu destino cinematográfico, já que Fuck the Polis tem como inspirações A Portuguesa (2024), precisamente um conto de João Miguel Fernandes Jorge, e L’Éxile d’Hélène (1948), um ensaio de Albert Camus.

Parece estranho... Sem dúvida, mas de uma estranheza que rima com beleza. Do conto, Rita Azevedo Gomes refaz o movimento da personagem de Irma que, depois de uma primeira viagem à Grécia, em 2007, regressa no presente (do filme) para rever os lugares que visitou, de alguma maneira refazendo emoções e abrindo-se a novos pensamentos. Através do ensaio, publicado em 1954 na coletânea L’Été, somos confrontados com o desencanto do escritor, marcado pela nostalgia de uma vivência da beleza cujas raízes estão na civilização grega — no primeiro texto dessa coletânea (Le Minotaure ou la Halte d’Oran), Camus escreve: “Já não há desertos. Já não há ilhas. No entanto, sente-se a sua necessidade”.