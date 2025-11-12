'Foi Só um Acidente'. A autobiografia de um povo

Como falar de Foi Só um Acidente? Talvez começando por dizer que estamos perante um dos maiores acontecimentos cinematográficos de 2025. As palavras de Martin Scorsese, simples e concisas, podem ajudar-nos a caracterizar a experiência da sua descoberta: “Nunca vi nada assim.” Que é como quem diz: no cinema, continua a ser possível encontrar objetos que nos convocam para lá da mera confirmação do que já sabemos ou julgamos saber. Como? Levando-nos a rever as fronteiras do humano, reconhecendo a sua instabilidade, inventariando os seus mistérios.O motor dramático do filme não poderia ser mais “acidental”. Tudo se desencadeia quando um homem, com a mulher e a filha, se desloca de carro, chocando com um cão; na oficina onde tenta avaliar os danos provocados no seu veículo, é visto por outro homem que, estranhamente, se esconde. Porquê? Porque julga reconhecer no condutor aquele que o torturou na prisão... A partir desse momento, entramos numa vertigem rara, tanto pelos detalhes como pelas suas implicações: a impressão intensamente realista de todos os corpos e lugares cresce de modo tanto mais perturbante quanto o realismo de Panahi nada tem que ver com a “transparência” maniqueísta, banalmente moralista, do corrente naturalismo televisivo..Nesta perspetiva, Panahi é um cineasta que nos ajuda a ver - e, nessa medida, respeitar - a densidade do quotidiano, muito para lá de qualquer facilidade determinista. O crescendo de acontecimentos narrados em Foi Só um Acidente faz-nos mergulhar num universo de tal modo realista que as suas peripécias vão instalando uma inquietação com algo de assombramento. O paralelismo mais óbvio estará, talvez, em Taxi (2015), um dos filmes em que Panahi surge como ator de uma realidade em que, de alguma maneira, o impulso documental e a sofisticação da encenação se contaminam e completam.. Tendo em conta que Jafar Panahi já esteve preso pelas autoridades iranianas, poderíamos ser tentados a descrever Foi Só um Acidente como uma evocação pessoal e, no limite, autobiográfica. Mas ele é o primeiro a recusar qualquer estatuto de protagonista, ainda menos “heróico”, no interior dos retratos que a sua obra vai acumulando. Acima de tudo, Panahi sabe criar as condições narrativas para que, através de uma fascinante pluralidade de personagens, o seu povo surja como autor da sua própria biografia. Daí que cada um dos seus filmes possua a dimensão de um contundente conto moral - nenhum acidente é secundário, muito menos indiferente..Jafar Panahi: “Nos meus filmes, o importante é o fator humano”