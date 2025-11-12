Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Rodagem de Foi Só um Acidente, com Panahi ao centro da imagem
Rodagem de Foi Só um Acidente, com Panahi ao centro da imagem
Cultura

'Foi Só um Acidente'. A autobiografia de um povo

No filme Foi Só um Acidente, Jafar Panahi começa por apresentar um acontecimento quase banal que, a pouco e pouco, se vai dramaticamente adensando - estamos perante um fascinante conto moral.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
Irão
Cultura
estreias da semana
edição impressa
Jafar Panahi

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt