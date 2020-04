Fiquemos "En casita" com Bad Bunny e Pedro Almodóvar

O diário do isolamento de Pedro Almodóvar

O cineasta espanhol Pedro Almodóvar (autor de filmes como A Lei do Desejo, Ata-me! ou Tudo Sobre a Minha Mãe) está sozinho em casa desde o dia 13 de março. "Até agora tinha-me recusado a escrever. Não queria deixar um registo escrito dos sentimentos causados pelos primeiros dias de isolamento." Mas, entretanto, mudou de opinião. E ainda bem que o fez. As crónicas que tem publicado nas páginas do jornal El Diario são uma porta de entrada não só na quarentena como nas memórias de Almodóvar, textos onde os pensamentos e os medos de um homem de 70 anos são intercalados com os telefonemas que recebe de familiares e amigos, os programas que vê na televisão para ocupar o tempo, histórias das pessoas que ele conheceu e das personagens dos seus próprios filmes. Vale realmente a pena lê-lo: "Desde então [o dia em que começou o isolamento], preparei-me para enfrentar a noite, a escuridão, porque vivo como um selvagem, no ritmo determinado pela luz das janelas e do terraço. Estamos na primavera e os dias são realmente primaveris! É uma das sensações maravilhosas de cada dia, algo que eu tinha esquecido que existia. A luz do dia e sua variação até chegar à noite. A longa jornada para a noite, não como algo terrível, mas alegre."

Bad Bunny fez uma música sobre a quarentena

Com a pandemida de covid-19, os residentes de Porto Rico vivem, como nós, um regime de isolamento rigoroso - e Bad Bunny não é exceção: o cantor vencedor de um Grammy Latino está a reagendar concertos e aproveitou o tempo livre para escrever uma música precisamente sobre a quarentena. Gravado e produzido em casa com seu iPhone, o tema En Casita é uma mensagem de solidariedade com todos os que não podem estar perto das pessoas que amam: "Yo te quería ver/ pero no se va poder", canta Bad Bunny no refrão. "Toque quedarme en casa." Neste tema o músico apresenta, pela primeira vez, os talentos vocais de Gabriela Berlingeri, sua namorada, parceira de quarentena e coprodutora de muitos dos vídeos humorísticos que ele publica no seu Instagram. Ouça aqui o tema novo de Bad Bunny:

Os Diretores de volta ao Teatro de Almada

Com as portas do teatro fechadas, a Companhia de Teatro de Almada tem mantido a atividade da sua Sala Virtual. Esta semana está ali em cena Os Diretores, uma peça do francês Daniel Besse, encenada por Joaquim Benite e estreada no Festival de Almada em 2002. Trata-se, segundo a companhia, de uma "comédia de costumes, em que se casam, de uma forma muito feliz, a sátira e o realismo psicológico". No elenco encontramos André Gomes, Carlos Vieira de Almeida, Francisco Costa, Joana Fartaria, Maria Frade, Marques D'Arede, Morais e Castro e André Calado. O espetáculo está disponível até quinta-feira.

