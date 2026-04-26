Filme "Justa" de Teresa Villaverde premiado em festival de cinema de Pequim

O filme “Justa” de Teresa Villaverde recebeu o Prémio Tiantan para Melhor Contribuição Artística no Festival Internacional de Cinema de Pequim, na China, e Madalena Cunha, de 13 anos, venceu na categoria de melhor atriz secundária.“Justa recebeu o prémio Tiantan para Melhor Contribuição Artística e a atriz Madalena Cunha, de 13 anos e natural das Caldas da Rainha, recebeu o prémio Tiantan para melhor Atriz Secundária”, anunciou, em comunicado, a agência Portugal Film.Os prémios foram atribuídos pela atriz francesa Juliette Binoche, que presidiu ao júri, pelos realizadores Bi Gan, Tran Anh Hung e Gabriel Mascaro, pelo compositor Simon Franglen, e pelos atores Zhang Yi e Zhang Xiaofei.“Justa” é uma co-produção entre a Alce Filmes (Portugal) e a Epicentre Films (França).Do elenco fazem ainda parte Betty Faria, Filomena Cautela, Robinson Stévenin e Ricardo Vidal.A ação da longa-metragem decorre em 2017, na sequência do incêndio em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, que matou 66 pessoas e feriu outras 253.Cerca de 500 habitações e 50 empresas foram destruídas.“Justa” não é um documentário, as histórias que se cruzam são ficcionais, mas de alguma forma representativas do que é sobreviver a uma tragédia como a de Pedrógão Grande, sem que haja necessidade de mostrar labaredas.Entre essas histórias ficcionadas há a de Justa, uma menina que procura entender a morte da mãe no incêndio, e apoia o pai, que ficou com o corpo mutilado pelas chamas.No filme cruzam-se ainda uma mulher que ficou cega, depois de morrer o marido, ou uma psicóloga que tenta aliviar o sofrimento.Um ano depois daquele incêndio, Teresa Villaverde passou pela região e ficou marcada pelo que viu e ouviu.“Atravessei aquelas estradas quando estava tudo ardido, e nas imagens que se veem na televisão ou em fotografias não se percebe o impacto de quilómetros e quilómetros de tudo preto, era uma coisa impressionante, e o silêncio total. […] Parecia o som da terra que nos acusa”, contou em entrevista à Lusa, aquando da estreia nos cinemas.Teresa Villaverde entende que “Justa” pode ser uma homenagem aos vivos, porque todos os anos são recordados apenas os que morreram naquele incêndio.O filme já teve estreia em Portugal e França e, brevemente, chegará às salas de cinema no Brasil, com seleções em festivais na Alemanha, Austrália, Grécia, Suíça, Brasil, Itália, entre outros.