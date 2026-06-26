Festival ao Largo regressa de 3 a 25 de julho, este ano na praça do Centro Cultural de Belém

A festa de celebração da música clássica, ópera e dança promovida anualmente pela OPART, empresa pública que gere o Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), a Companhia Nacional de Bailado (CNB) e os Estúdios Victor Córdon (EVC), muda de localização este ano devido à requalificação do Teatro Nacional de São Carlos e a ocupação do Largo, onde normalmente tem lugar, pelo estaleiro de obras. Nesta edição, o festival patrocinado pelo Millennium bcp realiza-se na praça do Centro Cultural de Belém, de 3 a 25 de julho.Esta sexta-feira, 26 de junho, foi apresentado o programa do festival, com direção artística de Pedro Amaral (TNSC), Fernando Duarte (CNB) e Rui Lopes Graça (EVC). A iniciativa marca o fim das temporadas do Teatro Nacional de São Carlos, da Companhia Nacional de Bailado e dos Estúdios Victor Córdon, e o acesso é gratuito.No ano em que se celebra o 270º aniversário de Mozart, a programação arranca, no dia 3 de julho às 22 horas, com um concerto com Missa de coroação e a Sinfonia n.º 2 de Beethoven, pela Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos.Nos dias 4 e 5 de julho será apresentada, em versão concerto, a ópera Così fan tutte, "a derradeira opera buffa de Mozart", e no dia 8 de julho Gianni Schicchi, de Puccini. Nos dias 24 e 25 de julho será a vez de O Barbeiro de Sevilha, de Rossini.No dia 12 de julho será possível ouvir a Orquestra Sinfónica Portuguesa num concerto sinfónico dedicado a Schubert e Mendelssohn. A Companhia Nacional de Bailado (CNB) entra em cena nos dias 17 e 19 de julho, com o segundo ato do bailado O Lago dos Cisnes, de Tchaikovski, com coreografia de Fernando Duarte, diretor artístico do CNB. Serão também apresentadas as peças contemporâneas Entanglement, The Unpartnered, Chapter 2 e um excerto de Le Parc..Nos dias 22 e 23 de julho, é apresentado TERRITÓRIO IX, um programa de dança dedicado a jovens intérpretes com idades entre os 14 e os 18 anos, dos Estúdios Victor Córdon. Na sua 9ª edição, o programa recebe o coreógrafo britânico Wayne McGregor com a remontagem de FAR, coreografia da qual será apresentado um excerto, e também a coreógrafa portuguesa radicada na Alemanha Liliana Barros, com uma nova criação.Entre as peças será exibida uma curta-metragem criada durante esta edição do programa, do realizador Filipe Faria, vencedor do Prémio Território | Estúdios Victor Córdon no InShadow — Lisbon Screendance Festival 2025. O festival também inclui atividades para famílias, como o atelier da CNB "Dois, a dois, quem vem depois?" e as oficinas criativas do Teatro Nacional de São Carlos "De ouvidos no ar!" e Quem sai aos seus... não fecha a barbearia!". Pode consultar a programação completa aqui. .Macbeth na reabertura do Teatro D. Maria II, com entrada gratuita entre 18 e 20 de setembro.Sucesso de 'Clube dos Poetas Mortos' superou expectativas e poderá ter terceira temporada no Trindade