Isabel Carlos durante uma visita à exposição 'Depois de Para Sempre', com 29 obras de Fernando Calhau e quatro de Rui Chafes.
Isabel Carlos durante uma visita à exposição 'Depois de Para Sempre', com 29 obras de Fernando Calhau e quatro de Rui Chafes.Foto: Gerardo Santos
Cultura

Fernando Calhau e Rui Chafes em homenagem ao “diálogo entre artistas”

De 7 de março até 14 de junho, o Pavilhão Julião Sarmento recebe a exposição 'Depois de Para Sempre', com obras de Fernando Calhau em evocação do escultor e pintor desaparecido em 2002.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Lisboa
Cultura
escultura
Julião Sarmento
edição impressa
Rui Chafes

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt