Feira do Livro do Porto regressa a 21 de agosto com homenagem a Inês Lourenço

Os Jardins do Palácio de Cristal vão acolher, a partir de 21 de agosto, a Feira do Livro do Porto. Nesta 13.ª edição, a iniciativa vai homenagear Inês Lourenço e apresentar um programa com mais de 200 atividades, para todas as idades.Uma das novidades são os vários nomes internacionais que integram a programação, que tem a "poesia como palavra de ordem". Entre os quais está o poeta e jornalista palestiniano Mohammed El Kurd.A poetisa Inês Lourenço será homenageada ao longo de vários dias com mais de uma dezena de momentos e ainda uma exposição dedicada à escritora portuense de 83 anos, que recebeu recentemente o Grande Prémio de Poesia Gil Vicente. A escritora já foi reconhecida com a Medalha de Mérito da Cidade pela Câmara Municipal do Porto e é considerada um dos nomes incontornáveis da poesia contemporânea nacional.O programa de homenagem arranca logo na noite inaugural do evento, às 21h, quando o auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett receber alunos e alunas do Balleteatro para uma leitura encenada da obra da poeta em torno da guerra na Palestina. Com orientação de Teresa Coutinho, programadora da Feira do Livro, a sessão inspira-se num verso da autora: “Invento uma forma de não enlouquecer”.Como é já habitual, a programação de homenagem da Feira do Livro integra uma exposição, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, “Na Lâmina Implacável do Tempo". A curadoria é de Rita Roque, que vai dar a conhecer a obra de Inês Lourenço e estará patente até 7 de novembro.Os visitantes poderão também ouvir a poetisa franco-marroquina Rim Battal, enquanto Dino d’Santiago, Tatiana Salem Levy, Rui Lage ou Martim de Sousa Tavares serão alguns dos nomes que vão compor os “Ciclos de Conversa” desta edição da Feira do Livro da Invicta. Também haverá lugar à apresentação de livros, destacando-se “Amor de Perdição – O Sublime Camiliano”, de Tânia Furtado Moreira (dia 29).A música estará representada, com concertos acústicos de Manuela Azevedo com Hélder Gonçalves, a 21 de agosto; Janeiro com Tatanka, a 22; Mimi Froes com Miguel Marôco, a 30; Frankie Chavez com Peixe, a 2 de setembro; e Lena d’Água, com Benjamim como convidado especial, no último dia da Feira, 6 de setembro..Um leão deitado a rugir literatura.Luís Filipe Castro Mendes vence Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga