Três novelas num registo inimitável trazem de volta Mário Cláudio e a sua literatura única.
Três novelas num registo inimitável trazem de volta Mário Cláudio e a sua literatura única.Foto: D.R.
Cultura

Um leão deitado a rugir literatura

O escritor Mário Cláudio cimenta com o novo livro em que reúne três potentes prosas um estatuto literário para o qual não existem rivais à vista.  
João Céu e Silva
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