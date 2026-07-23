Exposição em Macau celebra quatro séculos de diálogo cultural entre a China e o mundo lusófono

A Galeria do Edifício do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) em Macau, acolhe a exposição temática “Macau: Quando a Cultura Chinesa Encontra o Mundo Lusófono – Um Vislumbre da Cultura Chinesa”. A iniciativa é organizada conjuntamente pelo jornal Macao Daily News, pelo Diário de Notícias e pela Associação de Educação e Publicação Cultural de Macau, e visa destacar o valor de Macau no aprofundamento da cooperação cultural entre a China e os Países de Língua Portuguesa.A mostra, que abriu portas a 17 de julho, reúne conteúdos selecionados da secção especial “Um Vislumbre da Cultura Chinesa”, fruto da parceria entre o Macao Daily News e o DN. O percurso expositivo dá a conhecer a evolução do projeto e os seus resultados de divulgação, evidenciando mais de 400 anos de convivência e enriquecimento mútuo entre as tradições chinesas e os costumes portugueses no território, bem como o seu valor contemporâneo na promoção do diálogo intercultural.Na cerimónia de inauguração, Lam Fat Iam, em representação dos organizadores, destacou que Macau funciona como uma janela singular aberta ao mundo. “Oferecer ‘Um Vislumbre da Cultura Chinesa’ não significa ficar preso ao passado, mas sim extrair sabedoria da história, reunir forças através da cultura e construir o futuro com base no intercâmbio”, referiu, citado em comunicado enviado ao DN, salientando a importância de construir pontes de entendimento entre diferentes comunidades.Com coorganização do Global Notícias-Media Group (grupo que detém o DN) e da Associação de História Oral de Macau, e com apoio do IAM na cedência do espaço, a mostra estará patente até ao próximo dia 12 de agosto. A entrada é livre.