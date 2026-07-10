"Eu tenho verdadeiramente, a nível humano, uma grande admiração por Mussolini".
"Eu tenho verdadeiramente, a nível humano, uma grande admiração por Mussolini".Foto: Gerardo Santos
Cultura

“Este ‘Mussolini’ é um espetáculo sem preconceitos”

O monólogo procura mostrar o ditador fascista nas suas forças e fraquezas, explica Tom Corradini, ator e dramaturgo italiano. O espetáculo cómico pode ser visto este sábado (16h00 e 21h30) e domingo (19h00) na Academia Almadense, no âmbito do Festival de Teatro de Almada, em cooperação com o Instituto Italiano de Cultura.
Publicado a
Loading content, please wait...
Cultura
Itália
Mussolini
edição impressa
Festival de Teatro de Almada
Diário de Notícias
www.dn.pt