O Estado português garantiu esta semana, através da Comissão para Aquisição de Bens Culturais, a compra, "por 29.166 euros, de uma rara moeda romana de ouro para a coleção do Museu Nacional de Arqueologia (MNA)".

Com esta aquisição, "a coleção de numismática do Museu é ainda mais valorizada no panorama internacional", realçou esta sexta-feira, 20 de novembro, a Museus e Monumentos de Portugal (MMP).

A moeda, o aureus de Domiciano, "bem cultural classificado desde 1954 pertencente a um tesouro romano descoberto em 1953, em Friúme (concelho de Ribeira da Pena, distrito de Vila Real), será apresentado na exposição de reabertura do MNA", anunciou a empresa pública MMP, em comunicado enviado às redações.

Aureus de Domiciano é uma "rara moeda" que "foi cunhada em 84 d.C, em Roma, no período em que este foi imperador (81 a 96 d.C) e ilustra a Germânia vencida, sentada sobre o escudo, com uma lança quebrada aos pés, celebrando a campanha contra os Catos que valeu a Tito Flávio Domiciano o título de Germanicus", descreve a MMP. "O último imperador da dinastia flávia, conhecido pela valorização e reforma da cunhagem imperial, utilizava prata e ouro mais puros de forma a reforçar o prestígio e riqueza do império", lê-se ainda.

Na nota, a Museus e Monumentos de Portugal explica que "esta moeda foi adquirida, em primeiro lugar, por estar inventariada no Diário do Governo", por ter "proveniência conhecida", ter "sido objeto de publicações científicas" e ainda por encontrar-se "em excelente estado de conservação".

"Assim, 2026 encerra um processo que se iniciou há 72 anos", destaca a MMP, indicando que a "descoberta do achado foi relatada inicialmente por Mário Ramires, em 1954, na revista Nummvs, em 'Tesouro Monetário de Friume'".

A MMP explica, depois, que, "num subsequente ressurgimento em leilão, Mário de Castro Hipólito observa o numisma e publica 'O Aureus do Tesouro de Casal, Friume'", também na referida revista. "Ainda assim, este numisma mantém-se na posse de privados, apesar do estatuto de bem cultural inventariado", refere ainda o comunicado.

"No acervo do MNA existem áureos de alguns imperadores, mas apenas um outro de Domiciano. Com esta incorporação, que só tem paralelo nos grandes museus do Mundo, a coleção de numismática do Museu é ainda mais valorizada no panorama internacional", sublinha a MMP, adiantando que, "brevemente, será iniciado o processo de classificação máxima como Bem de Interesse Nacional".