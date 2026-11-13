Estado compra bracelete da Rainha Dona Amélia em leilão por 220.320 euros

O Estado português adquiriu uma bracelete do século XIX que pertenceu à Rainha Dona Amélia de Orleães (1865-1951), numa operação que representou um investimento de 220.320 euros.

A peça foi arrematada num leilão realizado em Genebra, na Suíça, após a Museus e Monumentos de Portugal ter sinalizado interesse na sua aquisição, divulgou o Governo esta sexta-feira (13 de novembro).

O despacho que assegurou o financiamento para concluir a compra foi assinado na quinta-feira, 12 de novembro, pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, um dia depois da licitação. No referido comunicado, a governante sublinhou a relevância histórica e patrimonial da operação. "O Governo garante [assim] o regresso a Portugal de uma joia ligada à história da família real portuguesa da segunda metade do século XIX, com elevado valor histórico e inegável qualidade artística", afirmou Margarida Balseiro Lopes, acrescentando: "Ao mesmo tempo que valorizamos as coleções do Estado, reforçamos a salvaguarda do nosso património cultural."

A bracelete, utilizada em várias ocasiões pela última rainha de Portugal, destaca-se por ostentar ao centro uma esmeralda colombiana em forma de cabochão de 27,38 quilates. A pedra central encontra-se rodeada por diamantes em corte de mina e é complementada por diamantes em forma de rosa.

A compra foi assegurada pelo Fundo de Fomento Cultural, através de um apoio destinado ao Fundo para a Aquisição de Bens Culturais — um mecanismo criado com o propósito de valorizar os acervos dos Museus e Palácios Nacionais, bem como a Coleção de Arte Contemporânea do Estado.

De acordo com a tutela, caberá agora à Museus e Monumentos de Portugal decidir e anunciar oportunamente o local e a data a partir da qual a joia da Rainha Dona Amélia passará a estar exposta ao público como património do Estado.