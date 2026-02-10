Phoebe Collings-James mostra pela primeira vez em Portugal as suas esculturas em cerâmica.
Phoebe Collings-James mostra pela primeira vez em Portugal as suas esculturas em cerâmica. Foto: Gerardo Santos
Cultura

Esculturas em cerâmica de Phoebe Collings-James na Fundação Albuquerque

’Nature Boy’ está patente no pavilhão de exposições temporárias da Fundação, em Sintra, até 10 de maio. É a primeira mostra em Portugal da artista britânica que esteve em residência na instituição.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
escultura
Arte Contemporânea
cerâmica
edição impressa
Fundação Albuquerque

