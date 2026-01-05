Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Escritor Onésimo Teotónio Almeida distinguido com Prémio Vasco Graça Moura

Autor de 'Na Senda de Fernão Mendes' reside desde 1972 nos Estados Unidos, onde leciona na Brown University. Prémio Vasco Graça Moura é promovido pela Estoril Sol.
O escritor e professor universitário Onésimo Teotónio Almeida é o distinguido deste ano com o Prémio Vasco Graça Moura - Cidadania Cultural pelo seu contributo para “a afirmação da cultura da língua portuguesa no mundo”.

“Como estudioso e ensaísta tem contribuído decisivamente para a afirmação da cultura da língua portuguesa no mundo, afirmando assim a cidadania cultural como um fator exemplar de expansão e desenvolvimento”, realçou o júri do prémio, ao qual presidiu o antigo ministro Guilherme d’Oliveira Martins, que anunciou o vencedor na passada sexta-feira, 3 de janeiro, dia em que o escritor Vasco Graça Moura completaria 84 anos.

O júri justificou a escolha de Onésimo Teotónio de Almeida “em virtude da sua persistente ação enquanto professor e investigador de prestígio com provas dadas nos domínios do estudo e consolidação da língua, da literatura e da cultura portuguesas, em especial dos Estados Unidos da América”.

O autor de Na Senda de Fernão Mendes (2013) reside desde 1972 nos Estados Unidos, para onde foi como aluno de pós-graduação na Brown University e onde continua a lecionar, tendo ajudado a criar o Centro de Estudos Portugueses e Brasileiros, atualmente já um departamento daquela universidade, o qual dirigiu de 1991 a 2003.

Onésimo Teotónio Almeida nasceu há 79 anos no Pico da Pedra, na ilha de São Miguel, nos Açores, tendo estudado no Seminário de Angra do Heroísmo e feito o bacharelato na Universidade Católica de Lisboa.

Como autor tem publicado em diferentes géneros - crónica, conto, teatro, poemas e ensaio. Entre as suas obras contam-se José Enes - Filósofo, Pedagogo e Mestre (2025), Diálogos Lusitanos (2024), O Século dos Prodígios (2018), A Obsessão da Portugalidade (2017), e Despenteando Parágrafos (2015).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Estoril Sol – organizadora do prémio - sublinha que “Onésimo Teotónio Almeida é um dos grandes pensadores e prosadores, tendo mais de uma centena de ensaios e textos publicados em Portugal e no estrangeiro, nomeadamente nos Estados Unidos, Brasil, França e Inglaterra”.

O Prémio Vasco Graça Moura – Cidadania Cultural, no valor de 20 mil euros, foi entregue pela primeira vez em 2016 ao ensaísta Eduardo Lourenço. Desde então foram já distinguidos o jornalista José Carlos Vasconcelos, o escritor e investigador Vítor Aguiar e Silva, a atriz Maria do Céu Guerra, o fadista Carlos do Carmo, o gestor e jurista Emílio Rui Vilar, o editor livreiro Zeferino Coelho, a pintora Graça Morais, o historiador José Pacheco Pereira e o escritor e investigador Helder Macedo.

Além de Guilherme d'Oliveira Martins, o júri foi constituído por Maria Carlos Gil Loureiro, da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, José Manuel Mendes, presidente da Associação Portuguesa de Escritores, Manuel Frias Martins, presidente da Associação Portuguesa de Críticos Literários, Ana Paula Laborinho, diretora em Portugal da Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura, pelo jornalista José Carlos de Vasconcelos, e, ainda, por Dinis de Abreu, a convite da Estoril Sol.

A cerimónia da entrega do galardão “será anunciada oportunamente”.

