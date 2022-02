Os alunos do Ensino Básico, do 5.º ao 9.º ano, vão poder frequentar o Curso Básico de Teatro, em ensino articulado, à semelhança do que já acontece com a música, a dança ou o canto gregoriano. A portaria produz efeitos a partir do ano letivo 2022/2023, para os estudantes de 5.º e 7.º ano; 2023/2024, para os de 6.º e 8.º ano e, em 2024/2025, chega aos alunos do 9.º ano de escolaridade.



O projeto-piloto do Curso Básico de Teatro (CBT) arrancou em 2017 e englobou cerca de 400 alunos e as suas famílias, num trabalho de parceria da ACE (escola promotora) e entidades como a Universidade do Porto, autarquias, o centro de investigação CITCEM e associações de pais, entre outras. Este ano letivo, o CBT conta com cerca de 600 alunos a frequentar o curso. Muitos destes alunos deverão continuar os estudos, agora em regime de ensino integrado ou articulado, nas escolas onde o curso está já implementado em regime livre.