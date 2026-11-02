Ensaios para entender este mundo  
Cultura

Ensaios para entender este mundo  

As últimas semanas têm sido férteis em bons livros de investigação e em vários sentidos do conhecimento. De comum, a qualidade e uma prosa culta nestes cinco ensaios com sabor a Natal.
João Céu e Silva
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