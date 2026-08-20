Barbara Ronchi: como dizer a verdade de um crime?
Barbara Ronchi: como dizer a verdade de um crime?
Cultura

'Elisa'. O cinema nasce através das palavras

No filme 'Elisa', de Leonardo Di Constanzo, encontramos uma mulher que não tem qualquer memória do crime que cometeu. Entre o Bem e do Mal, eis um drama invulgar sobre o valor da linguagem.
João Lopes
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