June João: memórias e fantasmas do século XVIII.
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Cultura

'Duas Vezes João Liberada'. Cinema 'queer', o que é?

Duas Vezes João Liberada centra-se numa equipa de cinema a rodar um filme sobre uma personagem acusada de “dissidência de género” pela Inquisição portuguesa no século XVIII — um belo jogo de espelhos.
João Lopes
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