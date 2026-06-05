Alexander Kuznetsov: no labirinto de um sistema totalitário.
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Cultura

'Dois Procuradores'. Memórias da crueldade estalinista

O ucraniano Sergei Loznitsa continua a analisar as convulsões da história do comunismo. Com o filme 'Dois Procuradores', faz o retrato dantesco do sistema de repressão na União Soviética de 1937.
João Lopes
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