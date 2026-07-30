Álvaro Siza Vieira continua a trabalhar aos 93 anos.
Álvaro Siza Vieira continua a trabalhar aos 93 anos. Foto: Igor Martins/Global Imagens
Cultura

Dois olhares sobre a vida e obra de Álvaro Siza Vieira

O arquiteto fala sobre si levado pelas perguntas de Patrícia Reis, em 'A Última Lição de Álvaro Siza Vieira', e de Fátima Campos Ferreira, em 'Álvaro Siza Vieira, Arquiteto de Sonhos'. Dois novos livros que são duas longas conversas que ora se cruzam, ora se complementam.
Publicado a
Loading content, please wait...
Livros
Álvaro Siza Vieira
Fátima Campos Ferreira
edição impressa
Patrícia Reis
Diário de Notícias
www.dn.pt