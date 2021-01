Chegaram a Portugal a tempo do início do novo mandato do 46.º presidente dos Estados Unidos as biografias dos dois responsáveis pela época pós-Trump: a de Joe Biden e a de Kamala Harris. Esta última jamais existiria em língua portuguesa se Kamala Harris não fosse a estrela que faz brilhar Joe Biden, pois nenhum editor se lembraria de publicar uma biografia de Mike Pence, ou mesmo de Biden quando foi vice de Barack Obama. E basta ver que a do presidente tem 129 páginas enquanto a da vice-presidente adianta-se até às 295.