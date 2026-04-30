Viajando por dentro do cinema iraniano.
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'Divina Comédia'. Um cineasta iraniano no Purgatório

O mercado português continua a atento ao cinema iraniano. Agora, estreia-se Divina Comédia, uma realização de Ali Asgari centrada na saga de um cineasta confrontado com a censura cinematográfica.
João Lopes
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