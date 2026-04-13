Diogo Ramada Curto, que nunca se esquivou a uma polémica.
Diogo Ramada Curto, que nunca se esquivou a uma polémica.Foto: Universidade Nova
Cultura

Diogo Ramada Curto (1959-2026): O cientista que desarrumava as gavetas do saber

Historiador, sociólogo e professor universitário, Diogo Ramada Curto acumulou, nos últimos dois anos, o ensino e a direção da Biblioteca Nacional de Portugal. Morreu no passado sábado, 11 de abril, em Lisboa, aos 66 anos, vítima de doença súbita.
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