Tom Cruise, ator & produtor.
Tom Cruise, ator & produtor.
Cultura

'Digger': A obra-prima de Tom Cruise

Na dupla condição de ator e produtor, Tom Cruise enfrenta no filme 'Digger' um dos mais espantosos desafios de toda a sua carreira — a partir de hoje nas salas, incluindo alguns ecrãs IMAX.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
estreias da semana
Tom Cruise
As estreias da semana
edição diária
Diário de Notícias
www.dn.pt