Diane Keaton morreu de pneumonia, segundo revelou a família à revista People. Foi esta publicação que, a 11 de outubro, avançou a morte da atriz e agora é através dela que os familiares agradecem as manifestações de apoio e revelam a causa da morte."A família Keaton está muito grata pelas extraordinárias mensagens de amor e apoio que recebeu nos últimos dias em nome da sua amada Diane, que faleceu vítima de pneumonia no dia 11 de outubro", lê-se no comunicado."Ela amava os seus animais e era firme no seu apoio à comunidade sem-abrigo, pelo que qualquer donativo em sua memória para um banco alimentar local ou um abrigo de animais seria uma homenagem maravilhosa e muito apreciada para ela", acrescenta.Diane Keaton tinha 79 anos.