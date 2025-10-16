Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Diane Keaton morreu de pneumonia
Família da atriz revelou a causa da morte num agradecimento às mensagens de apoio.
Sofia Fonseca
Diane Keaton morreu de pneumonia, segundo revelou a família à revista People. Foi esta publicação que, a 11 de outubro, avançou a morte da atriz e agora é através dela que os familiares agradecem as manifestações de apoio e revelam a causa da morte.

"A família Keaton está muito grata pelas extraordinárias mensagens de amor e apoio que recebeu nos últimos dias em nome da sua amada Diane, que faleceu vítima de pneumonia no dia 11 de outubro", lê-se no comunicado.

"Ela amava os seus animais e era firme no seu apoio à comunidade sem-abrigo, pelo que qualquer donativo em sua memória para um banco alimentar local ou um abrigo de animais seria uma homenagem maravilhosa e muito apreciada para ela", acrescenta.

Diane Keaton tinha 79 anos.

