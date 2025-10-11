Morreu a atriz Diane Keaton que ganhou fama em 'O Padrinho' e venceu o Óscar em 'Annie Hall'. Tinha 79 anos

A atriz norte-americana Diane Keaton morreu este sábado, 11 de outubro, aos 79 anos. A notícia foi avançada pela edição online da revista People, embora ainda sem adiantar mais detalhes, uma vez que a família pediu privacidade.Nascida em Los Angeles, em 1946, Diane Keaton tornou-se famosa na década de 1970 devido aos seus papéis na saga de O Padrinho, no papel de Kay Adams Corleone, mas também à participação em filmes do realizador Woody Allen.A coroação como atriz de eleição surgiu em 1977 quando venceu o Óscar de Melhor Atriz pela sua representação no filme Annie Hall.Mais recentemente contracenou com Steve Martin na comédia 'O Pai da Noiva'.Antes de brilhar no grande ecrã, Diane destacou-se no teatro, onde fez parte do elenco de peças da Broadway como Hair e Play It Again, Sam. Desses tempos, recordou recentemente numa entrevista à People que sofreu de bulimia depois de o diretor de Hair ter dito que ela precisava de perder peso, um problema que a privou de aproveitar da melhor o tempo que passou na Broadway.