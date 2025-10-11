Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Morreu a atriz Diane Keaton que ganhou fama em 'O Padrinho' e venceu o Óscar em 'Annie Hall'. Tinha 79 anos
A atriz natural de Los Angeles começou a destacar-se no teatro, na Broadway, mas foi no cinema que se tornou famosa.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

A atriz norte-americana Diane Keaton morreu este sábado, 11 de outubro, aos 79 anos. A notícia foi avançada pela edição online da revista People, embora ainda sem adiantar mais detalhes, uma vez que a família pediu privacidade.

Nascida em Los Angeles, em 1946, Diane Keaton tornou-se famosa na década de 1970 devido aos seus papéis na saga de O Padrinho, no papel de Kay Adams Corleone, mas também à participação em filmes do realizador Woody Allen.

A coroação como atriz de eleição surgiu em 1977 quando venceu o Óscar de Melhor Atriz pela sua representação no filme Annie Hall.

Mais recentemente contracenou com Steve Martin na comédia 'O Pai da Noiva'.

Antes de brilhar no grande ecrã, Diane destacou-se no teatro, onde fez parte do elenco de peças da Broadway como Hair e Play It Again, Sam. Desses tempos, recordou recentemente numa entrevista à People que sofreu de bulimia depois de o diretor de Hair ter dito que ela precisava de perder peso, um problema que a privou de aproveitar da melhor o tempo que passou na Broadway.

Cinema
Óbito
Diane Keaton

