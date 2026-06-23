Descoberta na Guatemala estrutura ritual Maia única com dois mil anos

Uma equipa científica internacional descobriu uma estrutura ritual maia única no sítio pré-hispânico de El Tigre, no norte da Guatemala, que fornece dados inéditos sobre as complexas práticas cerimoniais e padrões sociais daquele período."Trata-se de uma estrutura com características bastante singulares que nos permitem avançar significativamente na compreensão das práticas rituais nestes sítios de monumentalidade moderada", explicou na segunda-feira, 22 de junho, Julien Hiquet, diretor do projeto arqueológico, em conferência de imprensa.A descoberta que data do período Pré-Clássico Final (100 a.C. - 150 d.C.) foi feita pelo Projeto Arqueológico Lechugal Norte-El Tigre, composto por especialistas da Guatemala, França, México e Canadá, que trabalharam na região durante 2025 e 2026.A estrutura, denominada 'Okox' — 'cogumelo' na língua indígena Q'eqchi' — tem a forma de fechadura e destaca-se pelo seu excecional estado de conservação, tendo permanecido inalterada por construções posteriores, ao contrário de outros sítios maias.Segundo os investigadores, o local serviu de assentamento residencial e administrativo para milhares de habitantes.As escavações revelaram sepulturas infantis estrategicamente posicionadas no aterro da plataforma como oferendas, bem como os restos mortais de um homem adulto de alta posição social enterrado sentado, acompanhado por um furador de espinho de raia utilizado em rituais de autossacrifício.Durante a apresentação da descoberta, a vice-ministra do Património Cultural e Natural da Guatemala, Rossina Cazali, realçou que esta descoberta é uma "janela para uma fase crucial" da história Maia.Após ter sido parcialmente desmantelada num ato simbólico pelos seus antigos habitantes, a estrutura de Okox tornou-se um caso de estudo excecional para a compreensão das diversas estruturas de poder que coexistiram durante a ascensão das primeiras dinastias Maias..Egito. Expedição descobre vestígios arqueológicos de uma das cidades mais importantes do Delta do Nilo.O Túmulo Han de Mawangdui: uma lenda imortal