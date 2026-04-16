Memórias da URSS na década de 1930.
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Cultura

'De que Casa És?'. Como reorganizar todas as memórias?

Ana Pérez-Quiroga revisita as memórias de sua mãe através de um peculiar exercício de memória: 'De que Casa És?' é um filme em que se cruzam os factos familiares e as convulsões da geopolítica.
João Lopes
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