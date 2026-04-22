Cuca Roseta apresenta 'Tradição' em Lisboa numa sala cheia de amigos, artistas e família (veja os vídeos)

A fadista Cuca Roseta apresentou esta quarta-feira, 22 de abril, em Lisboa o novo álbum Tradição perante uma sala cheia de familiares, amigos, artistas e parceiros de percurso, num encontro marcado pela emoção e pelo simbolismo de um regresso assumido às raízes do fado.Durante a apresentação, a própria cantora explicou o contexto espiritual e pessoal em que nasceram várias das novas canções, sublinhando a ideia de caminho interior e de missão individual: “todos fazemos parte de um todo” e cada pessoa traz consigo aprendizagens próprias, usando o seu dom “para levar o amor aos outros e para cumprir com aquilo que estava escrito”. .Cuca destacou ainda a importância da rede de afetos que esteve presente neste momento especial, lembrando colegas, parceiros e familiares: “é tão importante nós apoiarmo-nos uns aos outros”, afirmou, dirigindo também palavras de reconhecimento às equipas e entidades que a acompanham há vários anos e aos amigos que marcaram presença nesta apresentação. Entre os convidados, a cantora Sofia Escobar descreveu o novo trabalho como uma experiência particularmente tocante: “foi extremamente emocionante”, disse, sublinhando que o talento de Cuca Roseta é “inegável” e que a artista tem a capacidade de transmitir ao público “tudo aquilo que sentimos através da sua música e da sua voz”. Acrescentou ainda que esteve presente “com muito orgulho”, convicta de que o álbum será “um êxito brutal, porque é o que ela merece”. .Também a atriz e cantora Rita Ribeiro destacou a dimensão interior do novo disco, referindo que este trabalho corresponde a um percurso que reconhece há muito tempo na artista: “já sabia que isto ia acontecer”, afirmou, explicando que existe entre ambas “uma ligação d’alma”. Para Rita Ribeiro, o álbum traduz “aquilo que ela quer dizer ao mundo e o lugar que ela quer ter na sua própria vida”, acrescentando ainda que “os fados estão lindos e os poemas também” e que a fadista “está de parabéns”. .Presente na sessão, o manager da artista, Miguel Capucho, sublinhou que “Tradição” marca o início de uma nova etapa internacional: “é o princípio de um novo ciclo”, afirmou, defendendo que o objetivo passa por continuar a “emocionar as pessoas” e levar a música de Cuca Roseta ainda mais longe. O responsável destacou ainda a ambição de conquistar novos territórios: “gostávamos de ir mais longe”, referindo países como Japão ou Austrália como exemplos de mercados onde pretendem reforçar presença. .Com “Tradição”, Cuca Roseta regressa assumidamente ao universo do fado tradicional, depois de projetos autorais e conceptuais que marcaram a última década da sua carreira. O novo disco surge como uma reafirmação das raízes estéticas que moldaram o seu percurso nas casas de fado de Lisboa, mas também como uma síntese do caminho espiritual e artístico que tem vindo a construir, reunindo repertório que cruza herança, identidade e contemporaneidade. A apresentação na capital refletiu precisamente essa dimensão: um lançamento vivido como celebração coletiva de memória, continuidade e futuro..Cuca Roseta consagrada por França: a voz do fado distinguida com a Ordem das Artes e das Letras.Cuca Roseta: “O fado rompe fronteiras. É uma canção de alma”