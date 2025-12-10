Companhia Nacional de Bailado volta a apresentar 'Romeu e Julieta' nesta quadra natalícia

'Romeu e Julieta' faz parte do repertório da Companhia Nacional de Bailado (CNB) desde 2001, quando estreou no Centro Cultural de Belém, e a última vez que foi apresentado pela CNB foi há 13 anos. O espetáculo volta agora ao palco do Teatro Camões, em Lisboa, entre os dias 11 a 28 de dezembro, num total de 11 atuações.Trata-se de uma coreografia de John Cranko, com argumento baseado no texto de William Shakespeare, e música de Sergei Prokofiev, composta na década de 1930. O bailado foi criado originalmente para o Stuttgart Ballet, e apresentado na Ópera de Estugarda, na Alemanha, em dezembro de 1962. . Nesta nova apresentação, a CNB será acompanhada pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por Cesário Costa. Em palco estarão mais de 40 bailarinos, com o papel de Romeu a ser interpretado por Francisco Gomes, Lourenço Ferreira e João Costa, e o de Julieta pelas bailarinas Emma Sicilia, Raquel Fidalgo e Miyu Matsui. A cenografia é de João Mendes Ribeiro, os figurinos e adereços de António Lagarto e as imagens de Daniel Blaufuks. Esta quarta-feira, dia 10, a CNB realiza um ensaio geral solidário desta peça, a que será possível assistir com um donativo mínimo de 12 euros. O dinheiro angariado vai reverter para instituições de solidariedade social, sendo uma delas a Soroptimist International União de Portugal. . No dia 13, próximo sábado, haverá também uma conversa pré espetáculo - Vamos Falar de Dança -, sobre Romeu e Julieta e com elementos da Companhia e outros especialistas. O público é convidado a participar, a entrada é livre, mas é preciso fazer reserva no site da CNB. No final da última apresentação do espetáculo, no dia 21 de dezembro, haverá nova conversa com o público, no âmbito do ciclo No Final Falamos. Para participar, basta apresentar o bilhete. .‘Oleanna’: Professor e aluna entram em confronto e ambos podem ter razão .Tito Paris apresenta ao vivo mais canções de ‘Quem está aí?’ , o novo álbum que será lançado em 2026