Master Sanpasiri, um pequeno grande actor.
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Cultura

Como filmar uma criança?

'Filho de Ninguém', do francês Safy Nebbou, centra-se numa criança (um menino de quatro anos) enredada numa misteriosa teia familiar — um drama carregado de emoções.
João Lopes
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